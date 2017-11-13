После трудной недели цена биткоина поднялась выше $6700, и вновь пошла на снижение

По состоянию на 12:00 UTC средневзвешенный курс первой криптовалюты на Coinmarketcap составлял $6644. На чуть более высоких отметках шли торги на Bitstamp ($6730), в то время как на Bitfinex максимальныйпоказатель составлял $6626.

Напомним, достигнув исторического максимума на прошлой неделе после объявления об отмене хардфорка SegWit2x, биткоин впоследствии пошел вниз, опустившись в какой-то момент в воскресенье почти до $5500.

Одновременно с этим на рынке наблюдался беспрецедентный рост Bitcoin Cash. Однако продолжительным он не оказался - менее чем за сутки цена этой монеты опустилась с $2400 до $1100.

На этом фоне оказался плотно забит неподтвержденными транзакциями мемпул биткоина, при этом, что обращало внимание, большая их часть была на небольшие суммы и содержала крайне низкие комиссии. Все это, как считают многие эксперты и пользователи соцсетей, говорит о спланированной атаке.