Объем торгов долларом на межбанке 10 ноября увеличился на $48,9 млн до $203,9 млн

В пятницу, 10 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 48,9 млн долларов по сравнению с 9 ноября до 203,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 61,9 млн долларов по сравнению с 10 ноября до 251 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снидения в четверг на 8 коп. в пятницу опустился на 4 коп. до 26,51 UAH/USD.