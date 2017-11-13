Золото дорожает 13 ноября на неопределенности относительно перспектив налоговой реформы в США

Золото дорожает в понедельник вечером, поскольку трейдеры продолжают опасаться по поводу перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.56 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,07 доллара, или на 0,4% - до 1279,27 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 1,01%, до 17,04 доллара за унцию.

Участники рынка по-прежнему оценивают новости о налоговой реформе. На прошлой неделе финансовый комитет сената США представил свой план реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.

"В ближайшем будущем золото продолжит опираться на происходящее на других рынках, в частности, на курс доллара и процентные ставки. В ходе азиатского тура (президента США Дональда - ред.) Трампа по четырем государствам геополитические риски, связанные с Северной Кореей, уменьшились, в то время как на родине предложенный республиканцами план налоговой реформы может не набрать необходимое большинство голосов, особенно в сенате", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости обзоре главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

Рост геополитической неопределенности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.