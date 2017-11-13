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Население инвестировало 0,9 млрд гривен в ОВГЗ
10:02 13.11.2017 |
Население инвестировало 899,87 млн гривен в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк впервые начал публиковать показатель инвестиций физических лиц в ОВГЗ.
Ранее данная информация публиковалась в разрезе ключевых инвесторов: НБУ, банки, нерезиденты и другие лица (к которым относятся физлица).
НБУ выделил объемы инвестиций населения из показателя "других лиц" за период с начала 2017 года.
По состоянию на 10 ноября объем инвестиций составил 899,87 млн гривен.
Минимальный объем инвестиций населения в ОВГЗ был на утро 3 января - 104,03 млн гривен, максимальный - 6 ноября - 904,86 млн грн.
Как сообщали Українські Новини, НБУ регулярно сообщает, сколько он сам владеет ОВГЗ, банки, нерезиденты и другие лица.
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