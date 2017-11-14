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Курс фунта стерлингов снижается на сообщениях о недовольстве Мэй в парламенте
08:40 13.11.2017 |
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в понедельник утром в связи с публикациями о письме недовольства в адрес британского премьера Терезы Мэй, подписанном сорока членами Консервативной партии Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3133 доллара с 1,3192 доллара за фунт. Курс евро к доллару снижался до 1,1658 доллара за евро с 1,1667 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 113,42 иены за доллар со 113,56 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 94,47 пункта.
"В выходные были выпущены материалы, которые неблагоприятны для премьер-министра (Терезы - ред.) Мэй, и рынок начал неделю с переваривания этих сообщений, что привело к снижению фунта", - приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела валютных торгов Societe Generale в Токио Кюсуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).
В минувшие выходные британское издание The Sunday Times сообщило, что сорок членов Консервативной партии Великобритании согласились подписать письмо недоверия в адрес руководителя своей партии на фоне затягивающихся переговоров по Brexit. В то же время лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как "управляй или уходи", поскольку она "находится у власти официально, но не на практике". Как сообщает агентство Рейтер, сорок подписавших письмо членов партии - это на восемь человек меньше, чем необходимо для запуска процедуры переизбрания лидера.
Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил в воскресенье, что Британия не предложит конкретной цифры или формулы для определения того, насколько она считает себя обязанной Европейскому союзу, подчеркнув отсутствие прогресса в переговорах по Brexit.
Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. Решение о возможном переходе к следующей фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря.
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