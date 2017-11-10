Золото коррекционно дешевеет 10 ноября на неопределенности в перспективах налоговой реформы в США

Золото дешевеет в пятницу вечером, в то время как участники рынка продолжают оценивать перспективы налоговой реформы в США, после некоторого утреннего роста котировок драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.56 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,39 доллара, или на 0,88% - до 1276,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,47%, до 16,89 доллара за унцию.

В ходе торгов утра золото дорожало, достигая уровня в 1287,49 доллара за унцию. Инвесторы отыгрывают новости из США. В четверг финансовый комитет сената представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно нему, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с текущих 35% до 2019 года.

На этом фоне снижался курс доллара к мировым валютам, что позитивно отразилось на цене золота, сделав покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

По мнению главы отдела исследований сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen), которое приводит агентство Рейтер, в условиях неопределенности цены на золото, которое является безопасным активом, скорее всего, в дальнейшем снова вырастут.