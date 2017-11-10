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Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении и будет просить суд об аресте организатора преступной схемы по завладению средствами физлиц под видом внедрения криптовалюты SwisCoin.
"Установлено, что граждане Украины, действуя по предварительному сговору, ... организовали на территории Украины преступную схему, направленную на завладение денежными средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, под видом внедрения криптовалюты", - говорится в релизе Генпрокуратуры в пятницу.
Согласно ему, указанными лицами был искусственно создан коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты SwisCoin.
С целью привлечения физлиц в качестве инвесторов злоумышленники в интернете и в ходе встреч распространяли ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке SwisCoin, на деле распределяя полученные средства между собой, поясняет Генпрокуратура.
Ведомство уточняет, что в настоящее время департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины проводит досудебное расследование по этому делу, классифицируемому как мошенничество в особо крупных размерах с наказанием в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
"Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности", - отмечает Генпрокуратура.
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