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В октябре банки повысили ставки по кредитам
20:13 10.11.2017 |
В октябре стоимость банковских кредитов в национальной валюте несколько возросла, причем как для бизнеса, так и для населения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Так, для корпоративных заемщиков ставки поднялись на 0.3 п.п. до 14,2%, для населения - на 0.1 п.п. до 28,9%.При этом стоимость новых кредитов в иностранной валюте для бизнеса сократилась на 0,5 п. п.
Стоимость банковских депозитных продуктов, как для населения, так и для бизнеса в октябре осталась практически без изменений. В частности, по итогам октября ставка по вкладам физических лиц в гривне составляла 10,7% против 10,6% в сентябре, по вкладам бизнеса - сохранилась на уровне 8,1%. Аналогичные тенденции демонстрировала стоимость и депозитов в иностранной валюте.
В октябре пятый месяц подряд банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. За месяц остатки по кредитам в гривне увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем - до 548,2 млрд гривен. Положительная динамика обеспечена приростом остатков не только по кредитам, предоставленным населению, но и по кредитам корпоративному сектору, кредитование которого оживилось в III квартале этого года. Портфель кредитов бизнеса и домохозяйств вырос на 0,4% м/м и 3% м/м соответственно.
Также выросли остатки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, - до 16,4 млрд долларов в эквиваленте. Этому способствовал прирост остатков по кредитам, предоставленным бизнесу - на 1,8% м/м. В то же время, остатки по кредитам, выданным населению, продолжали сокращаться - на 1,2% м/м.
Депозитный портфель банков в гривне по итогам октября незначительно увеличился (на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем) до 448,7 млрд гривен. Его рост произошел за счет притока средств корпоративного сектора (на 0,7%), в то время как депозитные вклады населения остались практически на уровне предыдущего месяца.
Остатки по депозитам банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) после незначительного роста в сентябре сократились в октябре на 1,8% до 13,6 млрд долларов. Это связано прежде всего с сокращением остатков по депозитам бизнеса на 4,5% м/м.
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