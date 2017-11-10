Владельцы Bitcoin могут заинтересовать Налоговую службу США

Некоторые держатели биткоина, проживающие в США, вполне могли потерять голову от «бесплатных денег», которые они получили во время прошедших хардфорков Биткоина., приведших к возникновению Bitcoin Cash и Bitcoin Gold. Однако с учетом приближающегося сезона уплаты налогов, к этим ощущениям могут прибавиться и некоторые опасения.

Несмотря на то, что деньги, появившиеся вследствие хардфорка Bitcoin Cash, так же, как и сгенерированные хардфорком Bitcoin Gold, сыграли роль в повышении цены биткоина, у монеты есть и обратная сторона. Владельцы биткоинов фактически приобрели деньги бесплатно, но затрат, связанных с владением активами, еще никто не отменял.

По словам Перри Вудина (Perry Woodin), генерального директора Node40, платформы типа TurboTax (прим. ред.- ПО для подготовки данных к подаче в налоговую инспекцию онлайн) для владельцев криптовалюты:

«Люди вкладываются в биткоин, чтобы получить бесплатные деньги, но я думаю, что очень немногие из них думают о налоговых последствиях этого шага. И если такие и есть, они, вероятно, считают: «Ну, я могу обойти их».

Для целей отчетности Налоговая служба США (IRS) в настоящее время классифицирует биткоин и «другие виртуальные валюты» как собственность, то есть владельцы юридически обязаны сообщать о приростах капитала и убытках, связанных с криптовалютой, каждый календарный год.

Поскольку bitcoin cash и другие криптовалюты, появившиеся в следствии хардфорка, почти идентичны биткоину (за исключением некоторых изменений в коде), встает вопрос, применяются ли к ним те же налоговые правила. Пока что это до конца неясно.

«С точки зрения налогообложения, хардфорк биткоина - неизведанная территория», - сказал Джеймс Марквуд (James Markwood), адвокат по делам налогообложения Cogent Law Group.

Два варианта

Для владельцев криптовалюты, которые заинтересованы в игре по правилам, отсутствует четкий консенсус со стороны налоговых экспертов о том, как им следует поступить.

«Есть два варианта, и ни один из вариантов не является особенно привлекательным», - сказал Вудин.

Первый вариант - назначить каждой новой монете условную стоимость и использовать ее в качестве первоначальной цены актива. Это можно было бы сделать, взяв средневзвешенный показатель, например, рыночную стоимость BCH на фьючерсных рынках непосредственно перед августовским форком, или присвоить ей цену, пропорциональную стоимости полного биткоина. Любое увеличение цены после появления криптовалюты и до конца года будет облагаться налогом на прирост капитала.

Другая возможность заключается в том, чтобы присвоить новой монете условную стоимость, равную нулю, а затем оплачивать налог на прирост капитала на полную стоимость всякий раз, когда происходит диспозиция монеты (когда она обменивается на другие криптовалютные активы или на традиционную валюту).

Последний подход согласуется с мнением IRS в отношении других типов активов второго поколения, пояснил Марквуд. Он отметил, что ситуация может быть похожа на историю с фермером, который владеет коровой, родившей теленка или помещика, который обнаруживает золото на своей земле. Важно отметить, что в обоих случаях создание или открытие нового актива не обязательно будет инициировать наступление налогового обязательства. Но когда активы будут проданы, полная стоимость диспозиции будет считаться доходом, облагаемым налогом.

Хотя последний подход может казаться более привлекательным для владельцев биткоинов, поскольку он позволяет им эффективно избегать налогообложения, пока они не продадут актив, неясно, применим ли он к криптовалютам.

Не решать проблему?

Конечно, есть еще и третий вариант - просто игнорировать свои обязательства по отчетности в целом. Эта стратегия, как подтверждается утверждением IRS о том, что только 802 человека сообщили о приросте капитала от биткоина в 2015 году, довольно часто использовалась американскими трейдерами.

Хотя выбор такого подхода вполне понятен, учитывая сложный и трудоемкий процесс отчетности в отношении криптовалюты (многие трейдеры, возможно, вообще не знали об этих требованиях), ситуация становится все интереснее. А все из-за того, что владельцы биткоинов иногда не имеют большого выбора в отношении того, получат ли они доступ к токенам, появившимся в следствии хардфорка или нет.

Во время хардфорка Bitcoin Cash держатели биткоинов получили BCH по ставке 1: 1, а биржи, которые поддерживали новую монету, просто переводили их на счета пользователей.

«Люди и правда попытаются избежать налогообложения, особенно, если они не заинтересованы в BCH или других токенах, появившихся после форков. Никто не захочет платить налоги за то, что ему не нужно», - сказал Вудин.

Однако владельцы криптовалют, уклоняющиеся от налогов, сталкиваются с гораздо более высоким риском в 2017 году, поскольку стремительная растущая цена биткоина и новый класс криптомиллионеров неизбежно привлекают внимание властей.

IRS также весьма интересуется тем, как эти новые активы используются и хранятся. Об этом свидетельствуют попытки налоговой службы получить доступ к данным пользователей Coinbase, что вызвало их сопротивление.

Требуется ясность

Новые активы, создаваемые хардфорками Биткоина, более, чем чтобы то ни было, подчеркивают необходимость большей ясности от IRS в отношении того, каким образом должна подавать налоговая отчетность по криптовалютам.

Рекомендации IRS по криптовалютной отчетности подвергаются значительной критике, как слишком обременительные, если не совсем невозможные для трейдеров с высоким объемом торговли или людей, использующих их для покупки повседневных предметов, таких как чашка кофе.

«Налогообложение криптовалют как собственности, а не как валюты, имеет многочисленные неблагоприятные последствия», - сказала Эми Дэвин Ким (Amy Davine Kim), директор по вопросам международной политики и главный консультант в Chamber of Digital Commerce, защищающей интересы блокчейна.

«Среди прочего, это налагает обременительные требования на отчетность, которые трудно понять, что в конечном итоге препятствуют широкому распространению этой многообещающей технологии в розничной торговле».

Многие представители индустрии обратились к IRS с просьбой выпустить более официальное руководство - в Конгрессе был представлен к рассмотрению Закон о справедливом налогообложении криптовалюты в попытке подтолкнуть IRS к пересмотру ее определения, но IRS еще не обновила свои рекомендации. По словам Ким:

«Форки представляют собой лишь один пример действий в блокчейне, которые могут иметь налоговые последствия, и которые из-за недостаточно четких нормативов IRS трудно определить».

