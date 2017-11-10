Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 535 млн грн

Объем облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов с 8 на 9 ноября возрос на 535,44 млн грн – до 5,315 млрд грн, сообщается в отчетности Нацбанка.

По состоянию на 10 ноября, в собственности нерезидентов находятся ОВГЗ на 5,308 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на весну этого года в отчетности Нацбанка числились ОВГЗ нерезидентов на сумму около 5,3 млрд грн, однако после спецконфискации до $1,5 млрд средств окружения экс-президента Виктора Януковича, эта сумма в начале июня упала до нескольких десятков миллионов гривень, и на середину августа нерезиденты владели украинскими внутренними гособлигациями всего на 11 млн грн.

К началу сентября портфель ОВГЗ в их собственности вырос до 0,58 млрд грн, к началу октября – до 2,8 млрд грн, к началу ноября – 4,614 млрд грн.

За указанный период Citigroup и Nomura выпустили валютные ноты с обеспечением в виде гривневых ОВГЗ.

Всего по состоянию на 10 ноября в обращении находятся ОВГЗ на общую сумму 702,071 млрд грн, в том числе в портфеле Нацбанка – 360,57 млрд грн, банков – 313,512 млрд грн и небанков (крупный держатель — Фонд гарантирования вкладов физлиц) – 21,778 млрд грн, физических лиц – 899,87 млн грн.