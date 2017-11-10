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Депозитные ставки для физлиц 10.11.17
16:47 10.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.11.17
|10.11.17
|09.11.17
|10.11.17
|09.11.17
|10.11.17
|3 месяца
|13.17
|13.30
|2.43
|2.43
|1.56
|1.56
|6 месяцев
|14.20
|14.26
|3.08
|3.08
|2.07
|2.07
|9 месяцев
|14.26
|14.26
|3.38
|3.38
|2.42
|2.42
|12 месяцев
|14.30
|14.30
|3.70
|3.70
|2.68
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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