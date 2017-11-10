НБУ оценивает репатриацию дивидендов в $2,1 млрд в 2016-2017

Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов бизнесом в 2,118 млрд долларов в 2016-2017 годах.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацбанка.

7 июня 2016 года Национальный банк отменил запрет на репатриацию дивидендов за 2014-2015 годы.

По данным Нацбанка, всего с момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов объем таких операций составил 2,118 млрд долларов.

"Это составляет почти 42% от суммы, заявленной компаниями, которые сообщали банкам о намерениях репатриировать дивиденды", - констатировал НБУ.

При этом общий объем дивидендов, начисленных по результатам 2016 года, по состоянию на 8 ноября составлял 534 млн долларов.

НБУ сообщил, что операции по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для выплаты дивидендов не имеют существенного влияния на состояние валютного рынка, поскольку составляют лишь 3,2% от общего объема операций по покупке валюты.

Кроме того, предельная сумма дивидендов, которую разрешается платить в валюте за границу, установлена на уровне 5 млн долларов на одного человека (эмитента, депозитарное учреждение или иностранного инвестора) в течение одного месяца.

Таким образом, спрос на валюту с целью репатриации дивидендов равномерно распределен во времени.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации.