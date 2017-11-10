Финансовые новости
- |
- 10.11.17
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 10 ноября
11:41 10.11.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 ноября 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.6000
|26.8817
|30.8500
|31.3480
|4.4000
|4.7000
|ОТП Банк
|26.6000
|26.8000
|30.8900
|31.1200
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.4500
|26.7500
|30.7500
|31.3000
|Ощадбанк
|26.4800
|26.8000
|30.6500
|31.2500
|3.5000
|4.6500
|Креди Агриколь Банк
|26.5000
|26.7500
|30.7000
|31.1000
|Укрэксимбанк
|26.4000
|26.7500
|30.6200
|31.3100
|Райффайзен Банк Аваль
|26.4550
|26.8000
|30.7692
|31.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Денежная масса в Украине в октябре выросла на 0,1% - НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокуратура проверяет причастность Данилюка и руководства Минфина к преступлениям Януковича
|НКРЭКУ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для промышленности с января на 10-15%
|Польский тупик. Качиньский хочет заставить Украину сдаться Путину?
|Администрация США положительно относится к поставкам Украине противотанковых ракет - СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5221 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 10.11.17
|Курсы валют по карточным операциям на 10 ноября
|Электронный страховой полис по ОСАГО вступает в силу с 7 февраля 2018, - Нацфинуслуг
|Объем торгов долларом на межбанке 9 ноября уменьшился на $23,8 млн до $155 млн
|Оживление SegWit2X: кто такие BitPico и есть ли у них 30% мощностей сети Биткоина?
|Доллар коррекционно растет 10 ноября после снижения на новостях о налоговой реформе
Это интересно
|Представлена самая мощная BMW M3 – 460 лошадиных сил
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью