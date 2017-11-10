Объем торгов долларом на межбанке 9 ноября уменьшился на $23,8 млн до $155 млн

В четверг, 9 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 23,8 млн долларов по сравнению с 8 ноября до 155,0 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,6 млн долларов по сравнению с 8 ноября до 189,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 10 коп. в четверг опустился на 8 коп. до 26,55 UAH/USD.