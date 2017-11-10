Доллар коррекционно растет 10 ноября после снижения на новостях о налоговой реформе

Доллар перешел к незначительному росту к мировым валютам, после сильного снижения на торгах днем ранее на фоне неуверенности относительно сроков реализации налоговой реформы в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.55 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 94,51 пункта. При этом в ходе ночных торгов индекс снижался на 0,36%. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1644 доллара за евро с 1,1642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 113,53 иены за доллар со 113,47 иены на прошлых торгах.

Сенатские республиканцы в четверг предложили собственный вариант законопроекта налоговой реформы в США, который предусматривает среди прочего сохранение действующей семиступенчатой шкалы подоходного налога со снижением для самых богатых до 38,5% с нынешних 39,6%. Кроме того, сенат предлагает отложить на год - до 2019 финансового года - снижение корпоративного налога до 20%.

Согласно проекту, предложенному Палатой представителей США на прошлой неделе, сокращение налогов должно было начаться уже в следующем году.

"Сейчас действительно именно (новости-ред.) из США влияют на (торги - ред.) долларом", так как инвесторы оценивают детали налоговых проектов, приводит агентство Рейтер мнение управляющего филиалом State Street Bank and Trust в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).

"Ночное снижение было вызвано ситуацией по налоговой реформе в США и возможной задержкой в ее реализации. Налоговая реформа будет оставаться центральным (фактором - ред.) для торгов", - добавил аналитик.