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Золото выросло в цене 9 ноября на геополитических рисках
07:32 10.11.2017 |
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене примерно на 0,3%, до 1287,50 доллара за тройскую унцию. Геополитические риски, привлекающие внимание участников рынка, оказывают поддержку металлу на этой неделе, так как многие инвесторы стремятся покупать активы-убежища в периоды политической неопределенности. Однако цены на золото по-прежнему остаются примерно на 5% ниже максимума текущего года, достигнутого в начале сентября.
"Цены консолидируются после снижения с максимума этого года и ждут новых катализаторов", - отметил Джо Фостер, фондовый менеджер VanEck Associates.
Снижение доллара США в четверг также оказывало поддержку золоту и другим сырьевым товарам, деноминированным в долларах, так как при ослаблении американской валюты они становятся дешевле для держателей других валют. Индекс доллара WSJ снизился на 0,2%.
Инвесторы также будут следить за сигналами Федеральной резервной системы США в преддверии ее декабрьского заседания. В период повышения процентных ставок золоту сложно конкурировать с прибыльными активами, такими как казначейские облигации. Любые изменения планов ФРС относительно постепенного повышения процентных ставок могут спровоцировать колебания цен на золото, считают инвесторы и аналитики.
Декабрьские фьючерсы на медь на COMEX в четверг торговались с понижением на 0,4%, по 3,0860 доллара США за фунт. В текущем году цены на медь достигали почти 3-летних максимумов на фоне активного роста мировой экономики и высокого спроса со стороны Китая. Однако многие аналитики предупреждают, что в этом году рост цен на металл не оправдан фундаментальными показателями спроса и предложения. Некоторые также опасаются возможного замедления китайской экономики.
Согласно опубликованным на этой неделе данным, импорт меди в Китай в октябре заметно снизился, на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6-месячного минимума, сообщили в Commerzbank. Экспорт стали, алюминия и железной руды также снизился, что негативно отразилось на рынке цветных металлов, отметили аналитики.
"Мы считаем, что рынок переоценивал спрос со стороны Китая. Мы также думаем, что в течение зимнего периода цены на цветные металлы продолжат снижаться", - сказала Кэролайн Бэйн из Capital Economics. "Снижение цен также отчасти могло быть связано с фиксацией прибыли после ралли на прошлой неделе", - добавила она.
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