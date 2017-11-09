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Глава Citigroup: биткоин - угроза для государств
CEO Citigroup Майкл Корбат считает, что угроза, которую биткоин представляет для государств мира, заставит их выпускать собственные цифровые валюты. Об этом он заявил в разговоре с Bloomberg в ходе саммита в Нью-Йорке.
Глава Citigroup заявил, что криптовалюты представляют "вполне осязаемую угрозу" для финансовой системы и что государства не захотят отказываться от своих возможностей в сфере сбора информации, налогов и борьбы с незаконной деятельностью.
"Я не думаю, что властям будет легко принять то, что какие-то люди ограничат их способность контролировать данные, собирать налоги, бороться с отмыванием денег и соблюдать норму "знай своего клиента". Скорее всего, мы увидим, что власти сосредоточат свое внимание на внедрении не криптовалют, это неподходящий термин, но цифровых валют", - сказал он в интервью Bloomberg.
Больше всего Корбата смущает способность биткоина обойти многие меры защиты, встроенные в регулируемый банкинг. Например, закон США требует от банков обеспечить, чтобы транзакции не использовались для отмывания денег, взяточничества, коррупции и финансирования терроризма. Между тем, торговля биткоином, благодаря характеру его программирования, анонимна и почти невозможна для отслеживания.
По мнению Корбата, будущее криптовалют является неперспективным, а существующие решения еще "достаточно неуклюжи", но технология блокчейн, лежащая в их основе, имеет большой потенциал, и ею не стоит пренебрегать.
Citigroup занимается разработкой собственной криптовалюты под названием CitiCoin, призванной упростить процесс международных расчетов. Кроме того, группа работает с биржей Nasdaq над созданием закрытой системы для торговли акциями на блокчейне.
Новое решение на базе блокчейна призвано оптимизировать операции с ценными бумагами между различными сторонами сделок и за счет этого решить многие проблемы с ликвидностью на финансовом рынке. Также новая платформа сделает операции с ценными бумагами более прозрачными и отслеживаемыми в реальном времени.
Также в Nasdaq отметили, что сотрудничество с Citi и Chain демонстрирует эффективность клиент-ориентированного подхода, позволяющего создавать инновационные и дифференцированные решения для мирового финансового рынка.
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