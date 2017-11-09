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Центробанк Португалии: биткоин не является валютой
18:35 09.11.2017 |
Глава центробанка Португалии Хельдер Розалино заявил, что финансовый регулятор не рассматривает криптовалюты в качестве валют, поскольку они не отвечают необходимым характеристикам. Об этом он сказал в интервью португальскому изданию ECO.
По его мнению, биткоин не является средством сбережения капитала и не может использоваться для кредитования, что является основными характеристиками фиатных валют, выпускаемых центробанками. Регуляторы не эмитируют цифровые валюты и не регулируют их оборот, что лишает их возможности обеспечивать кредитные операции.
В то же время, как и многие другие критики биткоина и рынка криптовалют, Розалино высоко оценил технологию блокчейн и возможности финтеха.
«Криптовалюта - это компьютеризированное решение на мощной технологической базе, на фантастической технологии блокчейн, позволяющей осуществлять платежи без посредничества. Это позволяет осуществлять P2P-транзакции без посредника вне финансовой системы. Но я говорю не о монетах как таковых. Мы признаем, что это взрывная инновация, но также трезво оцениваем риски», - отметил глава центробанка.
Он убежден, что в связи с ограниченной эмиссией криптовалюты подвержены спекуляциям на росте спроса, что приводит к высокой волатильности ценовых показателей. Розалино считает, что в обязанности центробанка входит обучение и защита потребителей.
Глава регулятора также подчеркнул, что юридические препятствия могут встать на пути свободного обмена цифровых валют на фиатные деньги. Кроме этого, правоохранительные органы исследуют новый рынок в связи с рисками мошенничества и отмывания денег, пока центробанк оценивает «новую реальность».
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