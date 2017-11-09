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Вице-председатель Nasdaq: рынок ICO еще не созрел
14:20 09.11.2017 |
Во время конференции Tech Summit в Лиссабоне вице-председатель Nasdaq Брюс Ост (Bruce Aust) рассказал, что рынок ICO еще незрелый и лучшим местом для получения инвестиций компаниями по-прежнему остается фондовая биржа. Однако он так же отметил, что не время расслабляться, так как ситуация может измениться:
«Мы регулируемый рынок, я думаю, что это разница между нами и ICO. Мы увидим, что в какой-то момент эти рынки станут регулироваться, и это изменит все».
По мнению Оста, Nasdaq всегда была первой, кто оказывал помощь компаниям в привлечении капитала на частном или публичном рынках. Рынок ICO, по его словам, пока еще находится на "молодой и ранней" стадии.
По данным CoinDesk ICO Tracker, всего через эту форму привлечения инвестиций на настоящий момент было собрано более 3.5 млрд долларов. Из которых около 3 млрд пришлись на текущий год.
Такой стремительный рост популярности ICO не мог остаться без внимания регулирующих органов. В Китае, Южной Корее и Сальвадоре ICO было запрещено. В России указом президента было поручено урегулировать данную сферу к 1 июля 2018 года.
И все же это уже серьезное достижение, когда первые лица таких корпораций как Nasdaq одобрительно высказываются об ICO. Еще совсем недавно генеральный директор NASDAQ Адена Фридман (Adena Friedman) говорила, что компания сторонится ICO из-за отсутствия регулирования.
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