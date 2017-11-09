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Остатки средств на корсчетах банков 09.11.17
12:24 09.11.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 ноября
|41608.2
|8 ноября
|41985.1
|9 ноября
|38186.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 октября - 26,636246 грн/$1.
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