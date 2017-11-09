Объем торгов долларом на межбанке 8 ноября уменьшился на $75,8 млн до $178,8 млн

В среду, 8 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 75,8 млн долларов по сравнению с 7 ноября до 178,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 93 млн долларов по сравнению с 7 ноября до 202,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 9 коп. в среду опустился на 10 коп. до 26,63 UAH/USD.