Бутерин намерен сжигать Ethereum, чтобы создать дефицит криптовалюты

Создатель Ethereum Виталик Бутерин задумался о том, чтобы ограничить эмиссию этой криптовалюты. В числе предложений - вывести часть коинов из обращения посредством сбора комиссии за приложения на блокчейне Ethereum. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, на эту мысль Бутерина натолкнули наблюдения за появлением новых криптовалют, которые с начала 2017 года привлекли около $3 млрд в ходе первичных размещений монет (ICO).

При этом Виталик Бутерин не рассматривает вариант ограничения эмиссии Ethereum по аналогии с биткоином. Вместо этого он предлагает взимать комиссии за приложения, созданные на блокчейне Ethereum. По его расчетам, со временем эти комиссии выведут из обращения часть токенов.

«Если токен сгорает, у нас появляется экономическая модель, в которой цену этого токена можно определить текущей ценой всех будущих сгоревших токенов. Иначе это просто нечто, что растет и падает. Появляется модель «экономики вуду», в которой токен не обеспечен ничем. И это выглядит жутко», - заявил Бутерин.

Он также добавил, что его команда продолжит искать способы необратимого уничтожения токенов Ethereum.