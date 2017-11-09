Золото незначительно растет 9 ноября, инвесторы оценивают данные по спросу в Индии

Стоимость золота в четверг незначительно растет, инвесторы оценивают прогнозы снижения спроса на драгметалл в Индии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.46 EET цена декабрьского фьючерса росла на 0,69 доллара, или на 0,05%, до 1284,39 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,2%, до 17,1 доллара за унцию.

По сообщению Всемирного золотого совета, использование золота в Индии, вероятно, снизится в текущем году до минимума за восемь лет, что будет вызвано правительственными мерами, направленными на создание более прозрачных условий для торговли слитками.

По прогнозу организации, спрос в Индии в 2017 году составит 650 тонн золота, что на 23% ниже среднего показателя за десять лет (845 тонн). В 2016 году спрос составлял 666,1 тонны.

Цена на золото чувствительна к спросу в Индии, ювелирная промышленность которой является одним из крупнейших потребителей драгметалла в мире.