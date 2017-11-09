Доллар 9 ноября возобновил падение к евро после прогнозов Еврокомиссии

Доллар в четверг возобновил падение в паре с евро после того, как Европейская комиссия улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны.

Курс евро к 15:00 EET 9 ноября составил $1,1630 по сравнению с $1,1595 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к этому времени снизился к иене на 0,4% - до 113,36 иены/$1, евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 131,84 иены против 132,04 в среду.

Долларовый индекс ICE, учитывающий пары с валютами шести основных торговых партнеров США, опустился на 0,3%.

Согласно новому прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны в 2017 году вырастет на 2,2%, в 2018 году - на 2,1%, в мае ожидалось повышение на 1,7% и 1,8% соответственно. Таким образом, темпы роста экономики в странах валютного блока в этом году будут максимальными за десятилетие.

Попытки "быков" запустить ралли доллара безуспешны из-за отсутствия прогресса в налоговой реформе и длительного ожидания публикации свежего блока интересных экономических данных, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Несмотря на то, что в целом экономические данные в США выглядят неплохо, показатели инфляции и заработков не способствуют росту ожиданий по ужесточению политики Федрезерва.

Что касается еврозоны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) разочаровал участников рынка длинным и скучным упреждающим заявлением, которое, вероятно, не претерпит никаких изменений (на данный момент старт ужесточения ожидается в начале 2019 года) до тех пор, пока устойчивое нарастание инфляционного давления не будет фиксироваться в течение нескольких месяцев подряд.

ЕЦБ будет оказывать поддержку экономике в еврозоне до тех пор, пока она не сможет продолжить самостоятельный рост, заявил в четверг член правления ЦБ Бенуа Кёре в интервью France Info TV.