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Депозитные ставки для физлиц 08.11.17
16:27 08.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 ноября 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.11.17
|08.11.17
|07.11.17
|08.11.17
|07.11.17
|08.11.17
|3 месяца
|13.17
|13.19
|2.43
|2.45
|1.56
|1.58
|6 месяцев
|14.20
|14.20
|3.08
|3.10
|2.07
|2.08
|9 месяцев
|14.26
|14.26
|3.38
|3.38
|2.42
|2.42
|12 месяцев
|14.30
|14.30
|3.70
|3.70
|2.68
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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