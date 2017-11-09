Объем торгов долларом на межбанке 7 ноября увеличился на $15,3 млн до $254,6 млн

Во вторник, 7 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15,3 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 254,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,3 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 295,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в понедельник на 14 коп. во вторник укрепился на 9 коп. до 26,73 UAH/USD.