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Биткойн поднялся снова до $7400, так как поддержка SegWit2x снижается
12:09 08.11.2017 |
После кратковременного падения ниже уровня $7000, сегодня, цена биткойна восстановилась до $7400. Criptocoinsnews считает, что это связано с тем, как рынок продолжал демонстрировать поддержку оригинального блокчейна биткойн вместо SegWit2x.
Снижение поддержки SegWit2x
Чарли Ли, создатель Litecoin и бывший исполнительный директор Coinbase, написал, что Ник Сабо разработчик блокчейна, биткойна и первых смарт-контрактов, которого биткоин сообщество считает фигурой, наиболее близкой к создателю биткойна Сатоши Накамато, публично выступил против SegWit2x.
Масштабирование - уязвимая, но важная тема для разработчиков, сообщества и индустрии биткойна. Но сообщество было твердо убеждено, что разработчики в рамках протокола биткойнов и других криптовалют должны создаваться и проводиться децентрализовано, как любой другой проект с открытым исходным кодом.
За последние несколько месяцев конфликт между компаниями, поддерживающими SegWit2x и биткоин сообществом, виделся многими, как битва между сторонниками небольших блоков и так называемыми "большими блокаторами", но это, безусловно не так. Сообщество отклонило SegWit2x по техническим причинам, начиная с разработок с закрытыми исходными кодами , непрозрачного соглашения между ограниченной группой компаний, разработчиков и майнеров, а так же отказа команды разработчиков SegWit2x от внедрения защиты от повторного воспроизведения.
Таким образом поддержка SegWit2x и его програпммного обеспечения снизилась за последние несколько недель даже среди майнеров. Биткойн-журналист Кайл Торли отметил, что поддержек хэшрейта для SegWit2x существенно снизилась на прошлой неделе. Более того, все большее число майнинг пулов в отрасли начали прекращать поддержку SegWit2x.
Очевидно, что масштабирование необходимо биткойну, не существует причин, по которым биткойн не может развиваться и как цифровая валюта, так и долгосрочная инвестиция. Но масштабирование должно быть сделано правильно и, что более важно, с открытым кодом, децентрализованным и распределенным образом.
Как SegWit2x повлияет на цену биткойна?
Некоторые аналитики заявили на этой неделе, что взлет что взлет нен на биткойн следует отнести к вложению средств в биткойны от инвесторов, надеющихся получить B2X после харфорка SegWit2x. С этим можно отчасти согласиться, учитывая, что большинство инвесторов на рынке недостаточно понимают последствия SegWit2x.
Как и в случае с Bitcoin Cash, цена биткойна, вероятно, претерпит серьезную коррекцию на ожиданиях хардфорка SegWit2x. Но маловероятно, что цена снизится более чем на 10 процентов, так как жесткая вилка Bitcoin Cash также оказывает влияние на цену биткойна.
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