Доллар США дешевеет 8 ноября из-за угрозы торможения налоговой реформы в США

Курс доллара снижается в среду к корзине основных мировых валют из-за обеспокоенности участников рынка, что проведение налоговой реформы в США может затормозиться.

Евро торгуется днем в районе $1,1588 против $1,1587 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 131,46 иены по сравнению со 132,09 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,45 иены против 114,01 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.

По информации газеты The Washington Post, лидеры республиканцев в Сенате рассматривают другой подход к реформе налогового законодательства, нежели их коллеги в Палате представителей, обсуждая возможность отсрочки снижения налогов и реализации других целей налоговой реформы. В частности, лидеры Сената изучают возможность отсрочки понижения налога на прибыль корпораций до 2019 года, пишет газета.

"Доллар сможет продолжить рост в ключевых парах только в случае публикации положительной экономической статистики и роста доходности на фоне возрождения надежд на реализацию налоговой реформы", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

При этом он отмечает, что "на этой неделе не выходит никаких интересных данных, а налоговая реформа в тупике", рекомендуя в связи с этим следить за доходностью 10-летних гособлигаций США как за барометром.

Глава отдела исследований мировых рынков Mitsubishi UFJ в Лондоне Дерек Халпенни сомневается в прогрессе программы снижения налогов, на которой настаивает администрация президента США Дональда Трампа. "Начальные этапы обсуждений в Палате представителей вызвали множество разногласий и проблем", - сказал он.