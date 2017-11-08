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Цены на золото 7 ноября снизились из-за усиления доллара США
07:41 08.11.2017 |
Цены на золото во вторник упали после роста в понедельник, что было обусловлено усилением доллара США.
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,5%, до 1275,80 доллара за тройскую унцию. В понедельник цены на золото продемонстрировали самый сильный рост за более чем месячный период на фоне обострения геополитических рисков и ослабления доллара. При этом цены снижались на протяжении семи из последних восьми недель.
Во вторник доллар отметился ростом, а инвесторы стали проявлять опасения относительно грядущего повышения процентных ставок в США, что и оказало давление на котировки золота. При росте американской валюты этот деноминированный в долларах драгоценный металл становится менее доступным для держателей других валют.
Индекс доллара WSJ, отражающий курс доллара против корзины из 16 валют, во вторник вырос на 0,3%.
Инвесторы по-прежнему следят за поездкой президента США Дональда Трампа в Азию и другими геополитическими событиями. Многие инвесторы в текущем году вкладывались в золото как в актив-убежище в периоды геополитической неопределенности. Во вторник Трамп заявил о том, что продолжение переговоров с Северной Кореей было бы разумным шагом. Он также отметил признаки прогресса на пути к разрешению противостояния с этой страной.
Сигналы Федеральной резервной системы США определенно привлекут внимание инвесторов на фоне приближения декабрьского заседания этого центрального банка. Хотя на рынке в основном ждут повышения ключевой ставки в декабре, планы ФРС на следующий год тоже могут повлиять на котировки золота, утверждают инвесторы и аналитики. Золоту сложно конкурировать с доходными активами, такими как казначейские облигации, в период роста стоимости заимствований.
Декабрьские фьючерсы на медь упали в цене на 2,2%, до 3,0890 доллара за фунт. Котировки по-прежнему находятся вблизи трехлетних максимумов, получая поддержку ввиду благоприятной ситуации в мировой экономике и сильного спроса на металл со стороны Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Инвесторы рассчитывают, что дальнейшее распространение электрических транспортных средств усилит спрос на медь и другие металлы.
Некоторые инвесторы во вторник фиксировали прибыль после того, как цены выросли из-за оптимизма участников рынка, обусловленного позитивной риторикой экспертов на конференции "неделя LME", отметил Робин Бар из Societe Generale.
На текущей неделе трейдеры будут ждать данных по внешней торговле Китая, так как на эту страну приходится почти половина мирового потребления меди.
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