Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры

Сайт британского криптовалютного стартапа Electroneum, сумевшего собрать в ходе краудфандинговой кампании по сбору средств и процедуры ICO (первичное размещение монет, Initial Coin Offering) порядка $40 млн (£30 млн), подвергся кибератаке.

Electroneum - криптовалюта, которую предлагается добывать с помощью смартфонов. По словам представителей Electroneum, проект позволит обычным пользователям майнить криптовалюту по аналогии с эфириумом и биткойном, используя программы, требующие гораздо меньших вычислительных мощностей.

Запуск официального сайта и мобильного приложения для майнинга был намечен на минувший четверг, однако его пришлось отложить из-за DDoS-атаки. В ходе работ по восстановлению нормального функционирования сервиса более 140 тыс. пользователей не смогли войти в свои учетные записи.

Криптовалюта Electroneum набрала популярность в минувшем месяце после того, как известный футбольный тренер Гарри Реднапп (Harry Redknapp) заявил о своей заинтересованности в данном проекте.

Согласно заявлению представителей Electroneum в Twitter, команда техподдержки делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сервиса.