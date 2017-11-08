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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 215,2 млн гривен до 314,9 млрд гривен 7 ноября
16:37 07.11.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 215,17 млн гривен до 314,865 млрд гривен 7 ноября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 7 ноября увеличился на 0,33 млн гривен до 4,779 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 234,48 млн гривен до 22,939 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 7 ноября уменьшился на 449,32 млн гривен до 703,156 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 25.10
|696133,02
|360572,80
|309373,73
|22960,02
|3226,47
|на 26.10
|697698,31
|360572,80
|309994,32
|22924,92
|4206,27
|на 27.10
|702459,15
|360572,80
|314268,87
|23020,76
|4596,71
|на 30.10
|702588,57
|360572,80
|314338,61
|23079,81
|4597,36
|на 31.10
|702416,15
|360572,80
|314014,68
|23214,31
|4614,35
|на 01.11
|702549,16
|360572,80
|314090,66
|23271,48
|4614,22
|на 02.11
|703270,98
|360572,80
|314919,80
|22998,13
|4780,25
|на 03.11
|703483,47
|360572,80
|315097,70
|23032,71
|4780,26
|на 06.11
|703606,07
|360572,80
|315079,83
|23173,85
|4779,59
|на 07.11
|703156,75
|360572,80
|314864,66
|22939,37
|4779,91
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