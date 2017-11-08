Евро 7 ноября упал до минимума с июля, доллар продолжает дорожать

Курс доллара США продолжает подъем во вторник по отношению к большинству валют на фоне повышения доходности US Treasuries и ослабления волатильности, при этом евро опустился до минимума с июля.

Укреплению американской нацвалюты способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который призвал КНДР сесть за стол переговоров по вопросу о ядерной программе.

Между тем сдерживающее влияние на курс доллара оказывает отсутствие ясности в отношении прогресса налоговой реформы в США, а также смена главы Федрезерва, отмечают эксперты.

Евро к 14:12 EET стоил $1,1563 против $1,1610 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс евро к этому времени составил около 131,99 иены по сравнению со 132,01 иены днем ранее. Стоимость доллара увеличилась до 114,15 иены со 113,71 иены в понедельник.

Спреды доходности US Treasuries и гособлигаций других развитых стран продолжают увеличиваться, в том числе из-за сохраняющегося расхождения в денежно-кредитной политике (ДКП).

В частности, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, выступая перед бизнесменами страны, что ультрамягкая ДКП сохранится в стране на какое-то время, пишет The Wall Street Journal. В то же время Федеральная резервная система США, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, повысит процентные ставки в декабре.

Южнокорейская вона после выступления Д.Трампа на совместной пресс-конференции с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином поднялась до максимума за семь месяцев.