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Остатки средств на корсчетах банков 07.11.17
11:42 07.11.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 ноября
|40268.1
|3 ноября
|42142.7
|6 ноября
|41786.9
|7 ноября
|41608.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 октября - 26,850348 грн/$1.
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