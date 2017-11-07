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За 9 месяцев доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 3,1 п.п. до 38,6%
10:14 07.11.2017 |
В январе-сентябре доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 3,1 п.п. до 38,6% (на 1 октября).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
По результатам третьего квартала доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6% и увеличилась с начала года на 3,1%.
Общее количество операций с использованием платежных карточек за три квартала составило 2,22 млрд штук, а их объем - 1 458 млрд гривен, и по сравнению с аналогичным периодом 2016 выросло соответственно на 22 2% и 29,0%.
При этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов - по количеству операций на 29,5% и по объему 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за третий квартал 2017 свидетельствует, что по объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в сети Интернет - 39,0%; а по количеству - на расчеты в торговой сети - 52,4%.
По результатам третьего квартала по сравнению с началом года увеличилось общее количество: активных платежных карт - на 5,2% и составила 34,1 млн штук; платежных карточек с магнитной полосой и чипом - на 91% и составила 7,5 млн штук; бесконтактных платежных карт - на 22,9% и составила почти 2,4 млн штук.
За 9 месяцев также состоялось расширение платежной инфраструктуры.
Так количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросло на 13,1% (на 19 112 единиц) и составила более 165 тыс.
Общее количество банковских устройств самообслуживания с начала этого года выросло на 8,1% и составила 36,5 тыс. единиц, из них: 18,4 тыс. банкоматов; 1,4 тыс депозитных банкоматов; 16,7 тыс. ПТКС.
Сеть платежных терминалов в течение девяти месяцев 2017 также выросла почти на 10,2% и по состоянию на 01.10.2017 насчитывала 241,6 тыс. (по состоянию на 01.01.2017 - 219,2 тыс. терминалов).
Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 01.10.2017 года лидерами были Приватбанк, Ощадбанк и "Райффайзен Банк Аваль" соответственно.
По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали Киев, Днепропетровская и Харьковская области.
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 3 п.п. до 38,1% (на 1 июля).
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