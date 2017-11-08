6 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $58,9 млн до $239,3 млн

В понедельник, 6 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 58,9 млн долларов по сравнению с 3 ноября до 239,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 78,8 млн долларов по сравнению с 3 ноября до 309 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 2 коп. в понедельник опустился на 14 коп. до 26,82 UAH/USD.