Курс доллара США слабо поднимается 7 ноября

Курс доллара слабо повышается в ходе азиатских торгов во вторник, в том числе рост относительно иены происходит впервые за последние четыре сессии.

Это обусловлено расширением спреда между доходностями US Treasuries и японских гособлигаций из-за продолжающегося расхождения в денежно-кредитной политике (ДКП) двух стран.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, выступая перед бизнесменами страны, что ультрамягкая ДКП сохранится в стране на какое-то время, пишет The Wall Street Journal. В то же время Федеральная резервная система США, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, повысит процентные ставки в декабре.

Между тем сдерживающее влияние на рост курса доллара оказывает отсутствие ясности в отношении прогресса налоговой реформы в США, а также смена главы Федрезерва, отмечают эксперты.

Евро торгуется утром в районе $1,1607 против $1,1610 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 132,27 иены по сравнению со 132,01 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,96 иены против 113,71 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,09%.

Президент США Дональд Трамп, находясь в Токио в рамках визита по странам Азии, заявил, что торговые отношения США с Японией не являются честными и открытыми. Кроме того, он раскритиковал Транстихоокеанское партнерство, назвав его неправильной идеей.

