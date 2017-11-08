Проведён первый атомарный своп в блокчейне Bitcoin Cash

На днях стало известно об успешном осуществлении атомарной транзакции (свопа) с блокчейнами Bitcoin Cash и Decred. Доказательства этого факта были представлены одним из разработчиков на Github в репозитории проекта Decred. Команда проекта Decred ранее уже объявляла об имплементации поддержки атомарных свопов для своей платформы децентрализованной peer-to-peer торговли валютами на базе разных блокчейнов.

Атомарные свопы позволяют обменивать криптовалюты с меньшим риском - без использования централизованных бирж, хранящих у себя средства клиентов и закрытые ключи от кошельков. Транзакции такого типа позволяют пользователям полагаться при обмене средств не на третье лицо, а на описанный скриптовым языком контракт HTLC (Hashed TimeLock Contract) с открытым исходным кодом, и на сами блокчейны, в которых проводится транзакция.

В своей простейшей форме такой цифровой контракт "обязывает" двух участников сделки доказать наличие оговоренной заранее суммы денег для обмена, а также создаёт своего рода двухстороннюю транзакцию между ними с условием и ограничением по времени. Если участники согласны с содержимым контракта, суммой предоставляемых в обмен средств, то они подписывают его, используя цифровые подписи. В процессе обмена контрагент A получает доступ к средствам контрагента B и наоборот, по аналогии с банковскими ячейками с определённым условием доступа к ним. Если же по истечении фиксированного периода времени соглашение не достигнуто, то средства автоматически возвращаются их владельцам.