Золото немного выросло в цене 6 ноября на ослаблении доллара

Фьючерсы на золото в понедельник выросли в цене в связи с ослаблением доллара и торговалось с повышением на 0,08%, по 1270,72 доллара за тройскую унцию.

Индекс доллара WSJ снизился на 0,07% до 87,90. В пятницу были опубликованы данные по рынку труда США, оказавшиеся менее благоприятными, чем ожидалось.

Между тем геополитические риски ограничивают падение цен и, возможно, продолжат поддерживать котировки, считают инвесторы и аналитики. В понедельник президент США Дональд Трамп предложил Японии закупить "огромный" объем американской военной техники. По мнению Трампа, это оборудование поможет Японии сбивать ракеты, наподобие тех, которые Северная Корея запустила за последние несколько месяцев.

Саудовская Аравия заявила о том, что ракетная атака йеменских повстанцев на Эр-Рияд может быть сочтена военным ударом со стороны Ирана. Инвесторы также следят за приближением дефолта в Венесуэле и попытками Каталонии обрести независимость от Испании.

"Все эти обстоятельства способствуют закрытию некоторого количества коротких позиций", - сообщил Джордж Джеро, управляющий директор RBC Capital Markets. При этом он добавил, что пока не видит новых крупных покупок.

Фьючерсы на медь на LME в первой половине лондонской сессии торговались с повышением на 0,88%, по 6947 долларов за тонну.

Отчасти рост цен на цветные металлы был вызван динамикой цен на железную руду, напоминает Джон Мейер, аналитик SP Angel. Железная руда и медь зачастую торгуются в рамках единой инвестиционной корзины.

Большинство цветных металлов начали неделю с повышением, тогда как инвесторы возвращаются на торги после конференции "Неделя LME". В целом у участников этого мероприятия сформировались позитивные ожидания в отношении цен на цветные металлы на фоне спроса на электромобили, а также роста мировой экономики.

"Неделя LME предоставила рынку некоторые позитивные комментарии и прогнозы, и подобные настроения обусловили некоторый рост цен сегодня", - говорит Оле Хансен, главный товарно-сырьевой аналитик Saxo Bank.

До роста цен на медь, происходящего в этот понедельник, инвесторы на 11 из 13 последних торговых сессий сокращали длинные позиции. Однако, учитывая возможность роста цен третью сессию подряд в понедельник, возможно, стоит говорить о том, что негативные настроения уже ослабели, полагает Аластер Мунро из Marex Spectron.

Колебания цен позволяют предположить, что "инвесторы начинают больше сомневаться в том, что ралли меди, происходившее в этом году, может существенно продолжиться", напоминают в Investec.

В дальнейшем инвесторы будут изучать внешнеторговые данные КНР, которые будут обнародованы в среду.

Серебро торговалось с повышением на 0,12%, по 16,88 доллара за тройскую унцию, палладий подорожал на 0,31% до 1003,45 доллара за тройскую унцию, а платина выросла в цене на 0,12% до 922,50 доллара за тройскую унцию.

Цинк в первой половине лондонской сессии подорожал на 0,58% до 3234 долларов за тонну, алюминий подешевел на 0,43% до 2178 долларов за тонну. Никель прибавил в цене 1,38% до 12 857 долларов за тонну, а свинец - на 0,67% до 2487 долларов за тонну.