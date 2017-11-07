Что такое токен?

Токен - это единица учета, которая используется для представления цифрового баланса в некотором активе. Учет токенов ведется в базе данных на основе технологии блокчейн, а доступ к ним осуществляется через специальные приложения с использованием схем электронной подписи.

Какие бывают виды токенов?

- Equity tokens - представляют собой акции компании.

- Utility tokens - отражают некоторую ценность в рамках бизнес-модели онлайн-платформы (репутация, баллы за определенные действия, игровая валюта).

- Asset-backed tokens - цифровые обязательства на реальные товары или услуги (килограммы морковки, час работы строителя и т. п.).

Чем может быть обеспечен токен?

Напрямую обеспечены могут быть только asset-backed tokens. В этом случае токен является цифровым двойником реального (физического) актива или услуги. Например, один токен может быть приравнен к одному квадратному метру жилой площади или возможности сходить на один сеанс в кинотеатр. Гарантом конвертации токена в обеспечение является сама организация, которая хранит товары или предоставляет услуги.

Что такое токенизация активов?

Токенизация - это процесс трансформации учета и управления активами, при котором каждый актив представляется в виде цифрового токена. Суть токенизации - в создании цифровых аналогов для реальных ценностей с целью быстрой и безопасной работы с ними. Например, владелец булочной создает электронную учетную систему, в которой он эмитирует цифровые обязательства на булки - токены. Имея достаточно хорошую репутацию, владелец булочной может осуществлять предпродажу булок, реализуя токены на торговых площадках в интернете. В таком случае любой владелец токенов может прийти в булочную и обменять один токен на одну булку.

Чем токен отличается от криптовалюты?

В отличие от криптовалют, токены могут быть эмитированы как централизованно (под управлением одной организации), так и децентрализованно (под управлением заранее определенного алгоритма). Обработка и принятие транзакций также может выполняться централизованно (все сервера контролируются одной организацией). Формирование цены на токены может зависеть не только от баланса спроса и предложения, а еще от дополнительных аспектов (привязка к внешнему активу, условные правила эмиссии или вознаграждения). Кроме этого, в отличие от криптовалют токен не имеет собственного блокчейна.

Как купить токены?

Токены можно покупать через онлайновые торговые сервисы (биржи и обменники), либо в личных сделках (покупатель и продавец договариваются лично). Сам процесс торговли токенами идентичен процессу торговли криптовалютами. Кроме того, эмитенты токенов часто встраивают в веб-странички своих проектов возможность покупки токенов через традиционные электронные средства платежа.

Где хранить токены?

В процессах передачи и хранения токены похожи на криптовалюты. Для этого используются специальные приложения-кошельки, которые реализуют хранение и обработку ключей, а также формирование и подписание транзакций. Как правило, эти приложения входят в инфраструктуру платформы токенизации.

Какие преимущества дает токенизация?

- Ускоряет процессы торговли, так как не требуется перемещение реальных активов и оформления документов на права собственности.

- Увеличивает безопасность хранения и передачи за счет учета транзакций на базе технологии блокчейн.

- Убирает необходимость доверия посредникам, так как их участие может быть описано на уровне смарт-контракта или они могут быть исключены из цепочки.

- Увеличивает функциональность инфраструктуры, расширяет возможности платформы за счет подключения дополнительных модулей (многоуровневая аутентификация, создание инвойсов, регулярные платежи, карточки пополнения).

- Повышает удобство использования, поскольку многие возможности платформы можно интегрировать в пользовательский интерфейс мобильного приложения.

Какие преимущества дает блокчейн в процессе токенизации?

- Организация надежной базы данных (обеспечение проверки целостности и достоверности данных каждого следующего состояния системы).

- Децентрализация точки отказа (обработка и принятие транзакции множеством независимых серверов).

- Организация надежного аудита (полная проверка корректности всей истории изменений на платформе аудитором).

Какие существуют риски и проблемы токенизации?

- Личные ключи пользователей могут быть утеряны или украдены хакерами, что невозможно предсказать и застраховать.

- Обеспечение конфиденциальности в публичных блокчейнах - сложная задача, поскольку для процесса верификации транзакций их данные должны быть открыты.

- Сложная задача масштабирования в децентрализованной системе учета, так как децентрализованная база данных имеет строгое ограничение по пропускной способности.