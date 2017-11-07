В октябре объем операций на межбанке увеличился на 5,7% до $8,8 млрд

В октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в октябре составил 4 420 млн долларов (в сентябре - 4 184 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 420 млн долларов (в сентябре - 4 184 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.