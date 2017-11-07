Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 02:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 6 ноября
11:47 06.11.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 ноября 2017г.
|Курс межбанк
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.1003
|31.1000
|31.5457
|4.4000
|4.7000
|ОТП Банк *
|26.8000
|27.0000
|31.1000
|31.3500
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.8000
|26.9800
|31.1500
|31.6000
|Ощадбанк
|26.7500
|27.0500
|30.9000
|31.5500
|3.5000
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|26.8000
|27.0500
|31.1000
|31.5000
|Укрэксимбанк
|26.7500
|27.0500
|30.6000
|31.5900
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8097
|27.1000
|31.3480
|31.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
|Полтавские рейдеры с "ДНРовским" хвостом: Кто хочет захватить агрофирму
|Юристы Порошенко ответили на новые офшорные расследования
|Обострение под Донецком. "Гибриды" празднуют 7 ноября и выделываются перед Волкером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки залили межбанк валютой
|Банки поддерживают законопроект о публичности акционерных обществ, - НБУ
|Рынок акций Украины завершил торги 6 ноября снижением
|Депозитные ставки для физлиц 06.11.17
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 17,9 млн гривен до 315,08 млрд гривен 6 ноября
|Остатки средств на корсчетах банков 06.11.17
Это интересно
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler
|7 мифов о личных финансах
|В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров