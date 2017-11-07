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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке 6 ноября составил 26,8503 грн

17:20 06.11.2017 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

06.11.2017

03.11.2017

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. доллар США

Середньозважений курс доллара

Середньозважений курс межбанк

9:30

-

-

-

-

10:00

-

-

-

-

10:30

16

12.00

26.8893

26.9600

11:00

78

54.48

26.8848

26.9662

11:30

116

72.00

26.8835

26.9671

12:00

164

103.70

26.8824

26.9661

12:30

240

143.96

26.8735

26.9659

13:00

300

184.92

26.8664

26.9654

13:30

366

234.22

26.8651

26.9659

14:00

388

255.38

26.8650

26.9657

14:30

464

336.90

26.8607

26.9646

15:00

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06.11 Про­ку­ра­ту­ра Та­тар­ста­на со­чла не­за­кон­ным обя­за­тель­ное изу­че­ние та­тар­ско­го язы­ка в шко­лах

06.11 Трамп не счи­та­ет тор­гов­лю с Япо­ни­ей чест­ной

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06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

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26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

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23.10 Укра­и­на в ночь на вос­кре­се­нье пе­рей­дет на "зим­нее время"

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19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

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06.11 Вол­кер: У РФ есть два ва­ри­ан­та дей­ствий на Дон­бас­се - кипр­ской оп­ции не да­но

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06.11 Топ-ме­не­джер "Нафтогаза" от­ве­тил на оф­шор­ные об­ви­не­ния

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06.11 Обостре­ние под До­нец­ком. "Гибриды" празд­ну­ют 7 но­яб­ря и вы­де­лы­ва­ют­ся пе­ред Вол­ке­ром

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06.11 По­дар­ки для Пу­ти­на. Чем Укра­и­на го­то­ва встре­чать рос­сий­ское втор­же­ние

06.11 Paradise Papers: Оф­шо­ры По­ро­шен­ко всплы­ли в но­вом рас­сле­до­ва­нии жур­на­ли­стов со все­го ми­ра

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03.11 За­вод бо­е­при­па­сов в Укра­ине: По­че­му он все же по­явит­ся

03.11 В чьих партс­пис­ках ока­жет­ся быв­ший адво­кат Яну­ко­ви­ча

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06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

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25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

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23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

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04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

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