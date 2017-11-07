Объем торгов долларом на межбанке 3 ноября увеличился на $24,6 млн до $180,4 млн

В пятницу, 3 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 24,6 млн долларов по сравнению со 2 ноября до 180,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 31,2 млн долларов по сравнению со 2 ноября до 230,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 6 коп. в пятницу поднялся на 2 коп. до 26,96 UAH/USD.