Пузырь или мячик? Новые рекорды: курс биткоина 7500$, капитализация $125 миллиардов

Биткоин, "раздираемый" прошедшими и предстоящими хардфорками на части, как ни странно, продолжает один за другим штамповать исторические максимумы. На этой неделе, 4 ноября, валютная пара BTC/USD в очередной раз побила предыдущие рекорды, перешагнув отметку в $7500, обрадовав инвесторов прибылью в 30% всего за 7 дней и 50% за две недели.

Капитализация биткоина также вышла на новый максимум - 125 миллиардов долларов, а общая капитализация всех криптовалют впервые уверенно превысила планку $200 миллиардов. Эта цифра сравнима с доходом компании Apple за 2016 год ($215.6 млрд). Больше 60% капитализации криптовалютного рынка находится в биткоинах, а второе место до сих пор удерживает Эфириум с $28 млрд. На третье место вышел Bitcoin Cash, превысив $10 млрд.

Биткоин рос в цене весь 2016 год, поднявшись всего с $400 за 1 BTC в конце 2015 года до $1 000 к началу 2017 года. Причин такого бурного роста может быть несколько. Рассмотрим самые заметные из них по порядку.

Май 2017: $2000. Легализация криптовалют в Японии и бум трейдеров

По сообщениям биржи Poloniex от 16 мая, количество активных трейдеров с января 2017 года увеличилось более чем на 600%, число транзакций выросло на 640%. Ранее, в начале апреля, законом о валютном регулировании власти Японии дали криптовалютам статус платёжного средства. Криптовалютные биржи оказались не такими сложными в использовании, а низкий порог вхождения на рынки этого типа, включая отсутствие необходимости идентификации трейдеров в большинстве стран, позволил присоединиться к торгам множеству желающих по всему миру.

Июнь: $3000. Интерес азиатских инвесторов

В начале июня от многих зарубежных СМИ поступила информация о возобновлении вывода средств с крупнейших китайских криптовалютных бирж Huobi, BTCC, Okcoin. Как выяснилось позже, вывод средств, приостановленный в феврале того же года, был инициирован самими биржами без прямого вмешательства правительства, однако за месяц до этих событий инспекция Народного банка Китая интересовалась работой криптовалютных бирж.

Рынок крайне позитивно отреагировал на эти события. Объёмы торгов в особенности сильно выросли на китайских биржах в первые дни после отмены запрета. Ниже показан рост объёмов торговли на бирже BTCC.

Август: $4000. Первый хардфорк

Кто-то называл это событие ошибкой, кто-то наоборот спасением. Мнения разделились, потому что часть сообщества Биткоина хотела ускорить массовое распространение платежей в этой валюте путём увеличения размера блока и скорости прохождения транзакций, заодно снизив стоимость комиссий за них. Поскольку добиться консенсуса не удалось, сделать это пришлось относительно быстрым и радикальным способом - ответвлением версии блокчейна под названием Bitcon Cash (BCH), в котором по умолчанию установлен максимальный размер блока 8 Мб.

Майнеры, которые хотели поддержать проект, просто переключились на другую сеть, так как нового оборудования не требовалось. Желающие же обладать "бесплатными" монетами новой валюты должны были на момент хардфорка иметь в своих кошельках биткоины. После того, как произошел хардфорк, владельцам веб-кошельков и балансов в BTC на биржах начислили 1:1 эквивалентную сумму BCH. Владельцы персональных кошельков смогли получить BCH с помощью импорта закрытых ключей в кошелек нового альткойна. Кто-то сразу обменял BCH обратно на BTC, другие оставили их у себя до лучих времен.

На цену в августе могли серьезно повлиять такие факторы:

1. Перед хардфорком трейдеры стремились приобрести биткоины в обмен на фиат или альткоины чтобы получить BCH - цена BTC росла;

2. После форка часть трейдеров начала менять BCH на BTC - цена BTC росла;

3. Сторонники Bitcoin Cash вкладываются в него - цена BTC незначительно упала;

4. С течением времени стало ясно, что цена биткоина падать не собирается, серьёзных причин для беспокойства нет и сомневавшиеся инвесторы c двойной силой тянули цену BTC вверх весь август.

Сентябрь: падаем с $5000 до $3000 и восстаём из пепла. Запрет ICO и закрытие бирж в Китае

В сентябре всё криптовалютное сообщество потрясла новость о запрете ICO в Китае. Народным банком Китая и другими правительственными комиссиями 4 сентября было предписано:

* Запретить частным лицам и организациям проводить ICO. Тем кто уже собрал средства этим способом, нужно вернуть деньги вкладчикам;

* Банки не могут иметь дел с ICO;

* Платформы по сбору средств не должны торговать токенами или обменивать их;

Пострадали и пользователи криптовалютных бирж, а позже и сами биржи. После нового и неожиданного распоряжения НБК, 16 сентября представители BTCC, Huobi и OKCoin, а также других китайских бирж, объявили даты закрытия, до которых трейдеры могут вывести юани со своих аккаунтов. Торговля криптовалютами за юань попала под правительственный запрет, который может продлиться неопределенное время. Даты были установлены разные, но в основном это был конец октября.

31 октября последние китайские биржи прекратили торговлю криптовалютами за юани и начали миграцию в другие юрисдикции - Гонконг, Японию и Сингапур.

После объявления о запрете биржевой торговли курс BTC рухнул ещё сильнее, чем после новости про ICO. Последовало медленное восстановление к $5000, которое длилось с конца сентября до середины октября.

Октябрь: $6000. Два хардфорка и крупный анонс в конце месяца

В октябре, усвоив урок с Bitcoin Cash, все ждали сразу двух новых форков: Bitcoin Gold 25 октября и Segwit2x в середине ноября (хардфорк назначается на определенный номер блока, поэтому его дата и время могут меняться в зависимости от изменения хэшрейта майнеров - прим. ред.). Логично предположить, что все в этот период закупаются и держат BTC, чтобы ещё 2 раза поучаствовать в раздаче монет новых валют. Альткоины дешевеют, биткоин рвётся к отметке $7 000, но пока не может перешагнуть $6 500. Конечно, не следует заявлять, что рост был вызван только новыми хардфорками. Появлялись позитивные новости в индустрии, и объективно их было больше, чем негативных. О криптовалютах узнавали все больше людей и спрос на них продолжал расти.

Здесь важно отметить, что с момента официальной даты форка Bitcoin Cash (1 августа) до момента открытия торгов парами BTC/BCH и USD/BCH на множестве бирж прошло разное время - некоторые биржи были готовы в тот же день, но многие отложили начисление BCH на недели. А момент фиксации Bitcoin Gold 24 октября, когда был сделан так называемый снимок (snapshot), записавший состояние сети перед хардфорком, прошел еще более интересно. Несколько бирж провели начисление и запустили торговлю "фьючерсами" BTG еще за несколько часов до момента снимка, другие сразу же после него, а некоторые полностью отказались поддерживать Bitcoin Gold. Кроме того, не произошло и самого хардфорка - спустя 12 дней после "снимка", блокчейн этого альткойна так и не запущен, а значит большинство пользователей не могут получить свои монеты.

Таким образом, высокая волатильность BTC в последние две недели октября была в основном обусловлена спекулятивной игрой вокруг BTG, в которой одни трейдеры покупали биткоины перед форком, а другие зарабатывали на этом повышении, на некоторое время понижая курс.

В последний день октября Чикагская товарная биржа (CME) объявила, что собирается запустить торговлю фьючерсами на биткоин, как только будут получены соответствующие разрешения от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Запуск торгов планируется осуществить до конца 2017 года.

Ноябрь, $7 500...?

На начало ноября, после анонсирования регулируемых торгов фьючерсами биткоина, курс валютной пары BTC/USD взлетел выше 7.5 тысяч долларов. Остановится ли он на этой отметке? Или на 8 000? Или отправится на Луну? А может быть, после раскола в результате хардфорка SegWit2x упадёт в коррекции до $1 000, и титул «настоящего Биткоина» уйдёт к другой криптовалюте? Время покажет.

К сожалению, сейчас на рынке складывается крайне неопределенная ситуация, которая может привести к схлопыванию очередного пузыря и длительной коррекции. Множество инвесторов вложили средства в биткоин ради краткосрочной прибыли и выведут их при первых признаках крупного отката. И их количество наверняка превышает количество людей, готовых хранить свои сбережения в биткоинах и использовать криптовалюту в повседневной жизни.