Виталик Бутерин рассказал о долгосрочных перспективах развития экосистемы Ethereum

В ходе конференции Devcon3 основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин рассказал о своем видении развития сети в долгосрочной перспективе, представив сообществу так называемое "умеренное предложение" по развитию экосистемы. Об этом сообщает CoinDesk.

Как отмечает издание, этот план рассчитан на трех- или четырехлетний период. В фокусе внимания "умеренного предложения" находится технологический шардинг и масштабирование сети в связи с риском экспоненциального роста затрат на обеспечение нод.

"Масштабирование сети является проблемой номер один. Множество проектов громко заявляли о том, что решили эту проблему, но все они больше не существуют. Это серьезный и тяжелый вызов для нас. Многие факторы остаются неопределенными", - заявил Бутерин.

Одним из ключевых решений основатель Ethereum считает "шардинг". Идея заключается в том, чтобы ноды хранили лишь часть распределенного реестра, а лежащая в основе решения математика обеспечивала бы прозрачность и подотчетность системы таким образом, чтобы каждая нода могла полагаться на информацию других.

Бутерин предлагает изменить инфраструктуру шардинга, разделив сеть Ethereum на основной слой и другие "вселенные". Он считает, что на меньших слоях можно внедрять более агрессивные изменения, а осторожные изменения следует вводить в основной блокчейн.

"В других вселенных все, над чем мы работали последние годы, можно запустить намного быстрее", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что основной задачей разработчиков сети так или иначе остается имплементация "шардинга", основатель платформы также заявил о необходимости обновления виртуальной машины Ethereum (EVM), которая составляет код для смарт-контрактов и присоединяет их к общей сети. В этом контексте речь также зашла о проекте eWASM, который позволит использовать Ethereum через веб-браузер.

Бутерин также выдвинул идею о так называемых клиентах "без гражданства", которые смогут быстрее подключаться к сети Ethereum.

"Мы всего в нескольких шагах от реализации Proof-Of-Concept на Python", - заключил Виталик.