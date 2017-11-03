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Депозитные ставки для физлиц 03.11.17
16:58 03.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.11.17
|02.11.17
|03.11.17
|02.11.17
|03.11.17
|02.11.17
|3 месяца
|13.16
|13.10
|2.46
|2.42
|1.44
|1.45
|6 месяцев
|14.18
|14.14
|3.11
|3.08
|2.08
|2.07
|9 месяцев
|14.16
|14.32
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.20
|14.30
|3.73
|3.70
|2.63
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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