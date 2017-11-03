Спекуляции вокруг биткойна указывают на пузырь - глава Credit Suisse

Спекуляции вокруг биткойна являются "четким указанием на пузырь", заявил главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам.

Как сообщалось, курс биткойна в четверг впервые превысил отметку в $7000. С начала года стоимость криптовалюты взлетела более чем на 600%, пишет газета Financial Times.

"Из того, что мы видим, единственной причиной для покупки или продажи биткойна является получение прибыли - это точное указание на спекуляции и точное указание на "пузырь", - заявил Т.Тиам, выступая в четверг на конференции в Цюрихе.

История финансовой отрасли показывает, что такие спекуляции "редко заканчиваются хорошо", добавил глава Credit Suisse.

Он отметил, что банкиры избегают биткойна, опасаясь, что криптовалюта может быть использована в своих целях криминальными кругами.

"Интерес многих банков к криптовалюте при нынешнем состоянии регулирования очень мал или вообще отсутствует, учитывая наличие такой проблемы, как ее возможное использование для отмывания денег", - цитирует Т.Тиама агентство Bloomberg.

Курс биткойна достигал $7351 в ходе торгов в четверг, однако затем несколько сдал позиции, свидетельствуют данные CoinDesk.

Ранее в этом году глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал биткойн "мошенничеством". Тем временем, председатель совета директоров UBS AG Аксель Вебер заявил, что биткойн не имеет "фактической ценности".

Несмотря на то, что ведущие мировые банки по-прежнему избегают криптовалют, они активно развивают блокчейн-технологии, на которых и основаны криптовалют.

Credit Suisse входит в число более 100 банков, работающих в рамках консорциума R3, созданного для поиска путей использования блокчейна для отслеживания данных о переводах денежных средств и других транзакций.

