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Спекуляции вокруг биткойна указывают на пузырь - глава Credit Suisse
11:56 03.11.2017 |
Спекуляции вокруг биткойна являются "четким указанием на пузырь", заявил главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам.
Как сообщалось, курс биткойна в четверг впервые превысил отметку в $7000. С начала года стоимость криптовалюты взлетела более чем на 600%, пишет газета Financial Times.
"Из того, что мы видим, единственной причиной для покупки или продажи биткойна является получение прибыли - это точное указание на спекуляции и точное указание на "пузырь", - заявил Т.Тиам, выступая в четверг на конференции в Цюрихе.
История финансовой отрасли показывает, что такие спекуляции "редко заканчиваются хорошо", добавил глава Credit Suisse.
Он отметил, что банкиры избегают биткойна, опасаясь, что криптовалюта может быть использована в своих целях криминальными кругами.
"Интерес многих банков к криптовалюте при нынешнем состоянии регулирования очень мал или вообще отсутствует, учитывая наличие такой проблемы, как ее возможное использование для отмывания денег", - цитирует Т.Тиама агентство Bloomberg.
Курс биткойна достигал $7351 в ходе торгов в четверг, однако затем несколько сдал позиции, свидетельствуют данные CoinDesk.
Ранее в этом году глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал биткойн "мошенничеством". Тем временем, председатель совета директоров UBS AG Аксель Вебер заявил, что биткойн не имеет "фактической ценности".
Несмотря на то, что ведущие мировые банки по-прежнему избегают криптовалют, они активно развивают блокчейн-технологии, на которых и основаны криптовалют.
Credit Suisse входит в число более 100 банков, работающих в рамках консорциума R3, созданного для поиска путей использования блокчейна для отслеживания данных о переводах денежных средств и других транзакций.
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