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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото дешевеет 3 ноября в преддверии публикации статистики рынка труда США

11:12 03.11.2017 |

Финансы

 

Цена золота несколько снижается на фоне ожиданий инвесторами публикации данных об уровнях безработицы и заработной платы в США, которые, по мнению ряда экспертов, могут негативно сказаться на динамике котировок драгметалла.

По состоянию на 10.41 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,43 доллара, или на 0,12%, до 1276,57 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,16%, до 17,11 доллара за унцию.

Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику рынка труда в стране. "Рынки особо ждут данных о заработной плате в США. Сильный результат по этому показателю окажет давление на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка NAB Джона Шармы (John Sharma).

При этом на цену золота незначительно повлияло представление президентом США Дональдом Трампом кандидатуры нынешнего члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла на должность главы Федрезерва. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США. Срок полномочий текущей главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале.

Новость о назначении Пауэлла, который является приверженцем осторожного подхода к повышению ставок, в целом является благоприятным событием для золота, так как более высокие ставки приводят к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота.

Однако официальное выдвижение Пауэлла не оказало существенной поддержки цене драгметалла. "Динамика золота в целом выглядит ровной. Объявление о выдвижении Джерома Пауэлла ... совпало с всеобщими ожиданиями", - заявил Шарма агентству.
По материалам: ПРАЙМ
 

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