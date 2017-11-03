Доллар стабилен к евро 3 ноября, слабо отреагировал на выдвижение Пауэлла на пост главы ФРС

Доллар стабилен относительно евро и иены на торгах в пятницу в ожидании октябрьских данных о безработице в США.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в США в октябре на 313 тыс. при сохранении безработицы на уровне 4,2%. В сентябре количество рабочих мест в стране снизилось впервые за 7 лет из-за последствий ураганов.

Пара евро/доллар торгуется в пятницу на уровне $1,1662 по сравнению с $1,1658 на закрытие предыдущей сессии.

Накануне американская валюта подешевела на 0,3% относительно евро вслед за публикацией деталей законопроекта о налоговой реформе в США.

Выдвижение на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, действующего члена совета управляющих Федрезерва, не оказало существенного влияния на курс доллара, поскольку было ожидаемым, пишет MarketWatch.

"Кандидатура Джерома Пауэлла - это разумный выбор председателя Федрезерва, - отмечает аналитик PIMCO Ричард Кларида. - Он, вероятно, будет придерживаться нынешнего курса монетарной политики, продолжая постепенную нормализацию уровня базовой процентной ставки и предсказуемое сокращение объема активов на балансе ФРС".

Курс американской валюты относительно иены в пятницу составляет 113,97 иены по сравнению с 114,08 иены накануне.

Стоимость евро к иене опустилась в ходе торгов до 132,91 иены против 133 иены по итогам торгов в четверг.

