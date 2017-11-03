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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,9661 грн
12:09 03.11.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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03.11.2017
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02.11.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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10:30
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4
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2.00
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26.9600
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26.9342
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11:00
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52
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30.38
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26.9662
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26.9289
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11:30
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104
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71.58
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26.9671
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26.9294
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12:00
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192
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135.00
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26.9661
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26.9320
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12:30
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26.9340
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13:00
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26.9332
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13:30
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26.9334
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26.9334
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15:30
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16:00
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26.9314
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16:30
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26.9314
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17:00
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26.9314
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